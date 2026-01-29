Naslovnica
Tuja scena

Bruce Springsteen z novo pesmijo ostro nad Donalda Trumpa

Washington/New York, 29. 01. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Ameriški rock glasbenik Bruce Springsteen je v znak ogorčenja nad ostrim ukrepanjem administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa proti priseljencem v sredo izdal novo skladbo. Posvetil jo je prebivalcem Minneapolisa, napisal pa v spomin na moškega in žensko, ki so ju v tem mestu ustrelili agenti urada za priseljevanje in carine (ICE).

Besedilo pesmi Streets of Minneapolis opisuje, kako "se mesto v plamenih bori proti ognju in ledu pod okupatorjevimi škornji", ki jih Bruce Springsteen označuje za "zasebno vojsko kralja Trumpa", poroča ameriška televizija ABC.

Bruce Springsteen
FOTO: Profimedia

Springsteen je za medije povedal, da je skladba odgovor na "državni teror" v mestu, ki so ga pretresle akcije oboroženih zveznih agentov in sprožile proteste. Pojasnil je še, da jo je napisal v soboto, posnel v torek in izdal v sredo kot odziv na drugi smrtni strelski incident z agenti ICE v Minneapolisu. "Posvečena je prebivalcem Minneapolisa, našim nedolžnim sosedom priseljencem in v spomin na Alexa Prettija ter Renee Good," je zapisal na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Oh Minneapolis, slišim tvoj glas, ki joka skozi krvavo meglo. Zapomnili si bomo imena tistih, ki so umrli na ulicah Minneapolisa," poje med drugim v refrenu skladbe, ki se konča s skandiranjem: "ICE out!".

Donald Trump
FOTO: Profimedia

Naslov spominja na Springsteenovo balado Streets of Philadelphia, napisano za film Filadelfija iz leta 1993, ki govori o ljudeh z aidsom. Glasbenik je zanjo dobil več nagrad, med drugim oskarja za najboljšo izvirno pesem.

Preberi še Bruce Springsteen pojasnil ozadje ostrih besed proti Trumpu

Springsteen je bil doslej že večkrat kritičen do Trumpa. Med kampanjo pred volitvami leta 2024, na katerih si je Trump zagotovil drugi predsedniški mandat, je Springsteen podprl demokratsko kandidatko Kamalo Harris in dejal, da Trump kandidira, da bi postal "ameriški tiran". Lani pa je Springsteen med turnejo v Angliji svojemu občinstvu povedal, da je Amerika trenutno v rokah pokvarjene, nesposobne in izdajalske vlade. Trump ga je v odzivu označil za "suho slivo".

Razlagalnik

Bruce Springsteen, vzdevek 'The Boss', je ameriški pevec, tekstopisec in glasbenik, znan predvsem po svojem delu z E Street Bandom. Njegova glasba pogosto obravnava teme ameriškega delavskega razreda, politike in socialne problematike. Znan je po svojih energičnih nastopih v živo in po tem, da se v svojih pesmih dotika perečih družbenih vprašanj.

Urad za priseljevanje in carino ZDA (Immigration and Customs Enforcement - ICE) je zvezna agencija Ministrstva za domovinsko varnost ZDA. Njegova glavna naloga je izvrševanje imigracijskih zakonov, vključno z izsleditvijo, aretacijo in deportacijo nezakonitih priseljencev. ICE je odgovoren tudi za boj proti tihotapljenju ljudi, prepovedanemu blagu in finančnim zločinom.

Filadelfija je ameriški dramski film iz leta 1993, ki ga je režiral Jonathan Demme. Film je bil eden prvih hollywoodskih filmov, ki se je neposredno ukvarjal s problematiko aidsa in homofobije. Glavno vlogo igralca, ki umira zaradi aidsa in se bori proti diskriminaciji, je odigral Tom Hanks, ki je za to vlogo prejel oskarja za najboljšega igralca. Pesem Brucea Springsteena 'Streets of Philadelphia' je bila napisana posebej za ta film in je prav tako prejela oskarja.

Kamala Harris je ameriška političarka in podpredsednica Združenih držav Amerike v administraciji predsednika Joeja Bidna. Pred tem je bila senatorka zvezne države Kalifornija in generalna državna tožilka Kalifornije. Harrisova je prva ženska, prva temnopolta oseba in prva oseba azijskega porekla na položaju podpredsednice ZDA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Bruce Springsteen Donald Trump ZDA Pesem Streets of Minneapolis

