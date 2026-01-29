Bruce Springsteen z novo pesmijo ostro nad Donalda Trumpa

Besedilo pesmi Streets of Minneapolis opisuje, kako "se mesto v plamenih bori proti ognju in ledu pod okupatorjevimi škornji", ki jih Bruce Springsteen označuje za "zasebno vojsko kralja Trumpa", poroča ameriška televizija ABC.

Bruce Springsteen FOTO: Profimedia

Springsteen je za medije povedal, da je skladba odgovor na "državni teror" v mestu, ki so ga pretresle akcije oboroženih zveznih agentov in sprožile proteste. Pojasnil je še, da jo je napisal v soboto, posnel v torek in izdal v sredo kot odziv na drugi smrtni strelski incident z agenti ICE v Minneapolisu. "Posvečena je prebivalcem Minneapolisa, našim nedolžnim sosedom priseljencem in v spomin na Alexa Prettija ter Renee Good," je zapisal na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Oh Minneapolis, slišim tvoj glas, ki joka skozi krvavo meglo. Zapomnili si bomo imena tistih, ki so umrli na ulicah Minneapolisa," poje med drugim v refrenu skladbe, ki se konča s skandiranjem: "ICE out!".

Donald Trump FOTO: Profimedia

Naslov spominja na Springsteenovo balado Streets of Philadelphia, napisano za film Filadelfija iz leta 1993, ki govori o ljudeh z aidsom. Glasbenik je zanjo dobil več nagrad, med drugim oskarja za najboljšo izvirno pesem.

Springsteen je bil doslej že večkrat kritičen do Trumpa. Med kampanjo pred volitvami leta 2024, na katerih si je Trump zagotovil drugi predsedniški mandat, je Springsteen podprl demokratsko kandidatko Kamalo Harris in dejal, da Trump kandidira, da bi postal "ameriški tiran". Lani pa je Springsteen med turnejo v Angliji svojemu občinstvu povedal, da je Amerika trenutno v rokah pokvarjene, nesposobne in izdajalske vlade. Trump ga je v odzivu označil za "suho slivo".