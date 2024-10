Bruce Springsteen je navdušen, da ga bo upodobil Jeremy Allen White

Bruce Springsteen je nadušen nad dejstvom, da ga bo v novem biografskem filmu upodobil Jeremy Allen White. "Videl sem scenarije in govoril sem z režiserjem. Pravkar sestavljajo vse skupaj, tako da nimam veliko za povedati o tem, vendar sem navdušen, da se bo to zgodilo," je med drugim dejal pevec. Igralec pa pravi, da mu je rock legenda pomagala s številnimi nasveti.

Bruce Springsteen verjame v prihajajoči biografski film o svojem življenju. V novem intervjuju za Rolling Stone je pevec razkril svoje misli o Jeremyju Allenu Whiteu, ki ga bo upodobil v prihajajočem filmu, ki bo govoril o nastajanju Springsteenovega albuma Nebraska iz leta 1982. "Videl sem scenarije in govoril sem z režiserjem. Pravkar sestavljajo vse skupaj, tako da nimam veliko za povedati o tem, vendar sem navdušen, da se bo to zgodilo," je povedal 75-letnik in dodal:"To bo zanimiva zgodba." Springsteen je dodal, da prihajajoči film pripoveduje "zanimivo zgodbo" z"res dobrim" scenarijem.

Bruce Springsteen in Jeremy Allen White FOTO: Profimedia icon-expand

Marca je Variety potrdil, da se 33-letni White dogovarja za upodobitev rock legende v biografskem filmu z naslovom Deliver Me from Nowhere, ki temelji na istoimenski nefikcijski knjigi avtorja Warrena Zanesa iz leta 2023. "Nebraska je izražala nemir, ki je odseval razpoloženje v državi, bil pa je tudi pokazatelj težav v umetnikovem življenju, njegovih začetkih duševnega zloma, o katerem je odkrito govoril šele desetletja po izidu albuma," piše v uradnem opisu Zanesove knjige. White je o biografskem filmu spregovoril po podelitvi Emmyjev, ko je osvojil nagrado za najboljšega glavnega igralca v humoristični seriji The Bear. "Zelo sem navdušen nad tem projektom. Kmalu bomo začeli z delom. Nočem preveč govoriti o tem, preden začnemo," je dejal takrat.

Jeremy Allen White FOTO: Profimedia icon-expand