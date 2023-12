Bruce Willis dneve preživlja z družino: Nihče ne ve, koliko časa mu je ostalo

Družina 68-letnega Brucea Willisa mu stoji ob strani, ko se bori z demenco. Zvezdnik filma Umri pokončno dneve preživlja z ženo Emmo Heming, nekdanjo ženo Demi Moore in s svojimi petimi otroki. Prav starejše hčerke in žena so tiste, ki javnost pogosto obveščajo o igralčevem zdravstvenem stanju in tem, kako se družina skupaj z njim prilagaja novemu načinu življenja.

Igralcu Bruceu Willisu so leta 2022 diagnosticirali afazijo, le nekaj mesecev pozneje pa je družina sporočila, da se je zvezdnikovo stanje poslabšalo in da se bori tudi z demenco. Kljub temu, da mu družina ves čas toji ob strani, pa njegovo stanje vpliva na vse. "Ko so Bruceu postavili diagnozo, so se vsi zbrali, da bi ohranili spomin na njegovo družino nedotaknjen," je vir povedal za Us Weekly. "Vsi so ves čas tam. Ta izkušnja je celo družino še bolj zbližala. Nihče ne ve, koliko časa je Bruceu ostalo, zato z njim vpijajo vsak trenutek," je dodal vir.

Bruce Willis veliko časa preživi v družbi vnukinje in ostalih družinskih članov. FOTO: Profimedia

Razkril je tudi, da se vse vrti okoli Willisa in da je imel v zadnjih nekaj mesecih "veliko več slabih dni kot dobrih". Drugi vir je dodal, da ima igralec 24-urno oskrbo, vendar je vsaj en družinski član vedno z njim. Willis čas preživlja tudi s svojo vnukinjo Louetto, ki jo je njegova hčerka Rumer dobila aprila. "Rumer želi, da Louetta pozna Brucea. Želi, da je on aktivno vključen v Louettino življenje. To je zelo poseben odnos," je povedal vir. Igralec ima z nekdanjo ženo, 61-letno Demi Moore, s katero je bil poročen od leta 1987 do 2000, tri hčerke, 35-letno Rumer, 32-letno Scout in 29-letno Tallulah.