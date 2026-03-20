Bruce Willis je dopolnil 71 let

Emma Heming Willis je v objavi na družbenem omrežju čestitala možu Bruceu Willisu, ki je praznoval 71. rojstni dan. Dodala je zvezdnikovo fotografijo, ki je nastala med počitnicami na jahti, igralec pa na njej nosi pulover črne barve in kapo s ščitnikom oranžne barve, za njim pa se razprostira razgled na morje in hribe v daljavi.
"Potovanje s frontotemporalno demenco mi je odprlo oči realnosti, s katero se soočajo številne družine. Bilo mi je v navdih, da sem ustanovila fundacijo Emma & Bruce Willis Fund, s katero osveščamo, podpiramo raziskave in pomagamo negovalcem, ki vsakodnevno nosijo veliko breme. Če se želite pokloniti Bruceu, prosim, razmislite o tem, da bi podprli fundacijo ali katero drugo organizacijo, ki deluje v tej smeri, ali preprosto preverite, kako so negovalci z majhno gesto pozornosti, ki lahko veliko pomeni," je ob fotografiji pripisala Emma.
Zvezdnik je diagnozo prejel leta 2022, odtlej pa se je umaknil iz javnega življenja. Kot je pred časom razkrila njegova soproga, živi v ločeni hiši, kjer zanj skrbijo negovalci in drugo osebje. Willis naj bi izgubljal tudi zmožnost govora in prepoznavanja.
