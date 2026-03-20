Tuja scena

Bruce Willis je dopolnil 71 let

Los Angeles, 20. 03. 2026 11.25 pred 1 uro 1 min branja 0

K.Z.
Bruce Willis

Igralec Bruce Willis je dopolnil 71 let, zvezdniku franšize Umri pokončno pa je ob tej priložnosti na družbenem omrežju čestitala tudi njegova soproga Emma Heming Willis, ki je delila njegovo fotografijo in znova spomnila na njegov boj z demenco.

Emma Heming Willis je v objavi na družbenem omrežju čestitala možu Bruceu Willisu, ki je praznoval 71. rojstni dan. Dodala je zvezdnikovo fotografijo, ki je nastala med počitnicami na jahti, igralec pa na njej nosi pulover črne barve in kapo s ščitnikom oranžne barve, za njim pa se razprostira razgled na morje in hribe v daljavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Potovanje s frontotemporalno demenco mi je odprlo oči realnosti, s katero se soočajo številne družine. Bilo mi je v navdih, da sem ustanovila fundacijo Emma & Bruce Willis Fund, s katero osveščamo, podpiramo raziskave in pomagamo negovalcem, ki vsakodnevno nosijo veliko breme. Če se želite pokloniti Bruceu, prosim, razmislite o tem, da bi podprli fundacijo ali katero drugo organizacijo, ki deluje v tej smeri, ali preprosto preverite, kako so negovalci z majhno gesto pozornosti, ki lahko veliko pomeni," je ob fotografiji pripisala Emma.

Preberi še Žena Brucea Willisa: Ne zaveda se, da ima demenco

Zvezdnik je diagnozo prejel leta 2022, odtlej pa se je umaknil iz javnega življenja. Kot je pred časom razkrila njegova soproga, živi v ločeni hiši, kjer zanj skrbijo negovalci in drugo osebje. Willis naj bi izgubljal tudi zmožnost govora in prepoznavanja.

bruce willis rojstni dan igralec demenca emma heming willis

