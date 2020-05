Bruce Willis med izolacijo obuja spomine: oblekel kostum iz filma Armageddon

Willis je zadnja dva meseca preživel z nekdanjo ženo Demi Moore in njunimi odraslimi hčerkami Rumer, ScoutinTellulah. Ženo Emmo ter hčerki Marbel May in Evelyn Penn pa je pustil same v Los Angelesu. Razlog, zakaj je Bruce s svojo prvo družino, je pozneje razkrila njegova hčerka Scout. "Moja mačeha (Emma, op. a.) in polsestrici bi morale biti z nami. A je moja najmlajša sestra, šestletna Evelyn, na igrišču našla iglo in si z njo predrla čevelj," je povedala Scout in dodala, da je Emma želela priti za njimi v Idaho, a so med čakanjem na rezultat testiranja male Evelyn preprečili gibanje po državi. Pred dobrim tednom pa so se dekleta, ki so bila ves ta čas v Kaliforniji, končno spet združila z možem in očetom.