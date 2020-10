Bruce Willis med izolacijo z družino čas preživlja v naravi

Emma Heming Willis, soproga Brucea Willisa, je na Instagramu navdušila z objavljenimi družinskimi fotografijami. Igralec želi nadomestiti izgubljeni čas, ki ga spomladi zaradi prepovedanih potovanj niso mogli preživeti skupaj.

Bruce Willisje jesen izkoristil za druženje z družino, čas pa preživljajo v naravi in raziskovanju gozdnatih površin v bližini njihovega doma. Emma Heming Willis je na družbenih omrežjih precej aktivna, v zadnjem času je delila tudi nekaj družinskih fotografij, na katerih sta poleg njenega soproga tudi njuni hčerki, osemletna Mabel Ray in šestletna Evelyn Penn.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Eno od družinskih fotografij je 42-letnica ovekovečila z opisom: "Na prostem je odlično." Igralec, ki je izolacijo med prvim valom novega koronavirusa preživel v Idahu skupaj z nekdanjo ženo Demi Moore in hčerkami 32-letno Rumer, 29-letnoScout in 26-letno Tallulah, kot kaže, želi nadomestiti izgubljeni čas z Emmo in hčerkama, ki so aprila zaradi poškodbe najmlajše članice družine ostale v Los Angelesu. Nato so zamudile tudi zadnji trenutek, ko je bilo potovanje še dovoljeno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Anonimen vir je za portal Peoplepotrdil, da se vsi med seboj dobro razumejo in so 'velika srečna družina'. Vsi skupaj so junija namreč praznovali Emmin 42. rojstni dan in dan očetov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bruce in Moore sta bila poročena 13 let, nato pa sta se leta 2000 razšla. Z zdajšnjo soprogo Emmo sta se poročila devet let kasneje.