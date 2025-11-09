Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Bruce Willis na bližnjo plažo z roko v roki s svojim negovalcem

Los Angeles, 09. 11. 2025 10.18 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
9

Družina igralca Brucea Willisa je leta 2023 sporočila, da so zvezdniku diagnosticirali demenco, zaradi bolezni pa ne more več živeti brez stalne pomoči negovalcev. 70-letnik se je takrat tudi umaknil iz javnega življenja, njegova žena pa je razkrila, da živi v ločenem domu. Zvezdnika so pred dnevi fotografi ujeli med redkim sprehodom na plažo, z njim pa je bil njegov negovalec.

Brucea Willisa so po dolgem času znova opazili v javnosti. Igralec, ki je znan po franšizi Umri pokončno, je bil v družbi negovalca, ki ga je med sprehodom na plažo držal za roko. Kot poročajo ameriški mediji, se je 70-letnik ves čas smehljal, a je bilo opazno, da se spopada s težavami z ravnotežjem in utrujenostjo. Willis naj bi se med sprehodom za nekaj časa ustavil in se prijel za ograjo, saj je potreboval dodatno oporo za stabilnost.

Bruce Willis med sprehodom potrebuje pomoč negovalca.
Bruce Willis med sprehodom potrebuje pomoč negovalca. FOTO: Profimedia

Zvezdnik se je leta 2022 upokojil od igralstva, razlog pa je bilo hitro slabšanje zdravstvenega stanja. Družina je leto pozneje sporočila, da so mu diagnosticirali frontotemporalno degeneracijo (FTD), bolezen, ki vpliva na sposobnost govora in obnašanja.

Konec avgusta se je preselil v ločeno domovanje od družine, kjer ima celodnevno pomoč negovalcev in gospodinjskega osebja. Njegova žena Emma Heming Willis je v nedavnem intervjuju razkrila, da igralec več ne govori, družinski člani pa so našli način, na katerega lahko komunicira z njimi, to pa je s pomočjo gest in dotika. Kljub težki bolezni naj bi se zvezdnik občasno še smejal, še posebej takrat, ko ga obiščejo hčerke. Kljub temu da Willisa voznik še pelje po soseski, pa ga le redko opazijo med sprehodom.

bruce willis demenca bolezen negovalec igralec
Naslednji članek

Umrl je nekdanji sovoditelj oddaje Top Gear Quentin Willson

SORODNI ČLANKI

Žena Brucea Willisa: Hčerki sta žalostni, pogrešata ga

Bolezen Brucea Willisa: Demi Moore spregovorila o svojih čustvenih tegobah

Žena Brucea Willisa: Če se s tem ne soočaš, nimaš pravice obsojati

Žena Brucea Willisa: Je dobrega fizičnega zdravja, le možgani nočejo sodelovati

Bruce Willis zaradi demence naj ne bi več govoril, bral ali hodil

Hči Brucea Willisa kritikom: Očeta objavljam, ker vem, koliko pomeni ljudem

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
09. 11. 2025 11.30
Grozna diagnoza demenca ... Propadanje možganov, medicina ne pozna ne vzroka, če bi poznala, bi imeli zdravilo ... Namesto da namenjamo milijarde za vojno, vsaj delček namenite za raziskovanje demence ... Za njo zbolevajo vsi.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
09. 11. 2025 11.28
Ena od njegovih nekdanjih asistentk, je pred leti razkrila, kako je Bruce neki igralki, ki je imela manjšo vlogo v njegovi seriji, obljubil televizijsko vlogo v zameno za določene usluge. To je hitro prišlo na uho njegove soigralke. Šla je proti njegovi prikolici in se z njim sporekla. Bruce jo je pretepel tako hudo, da je pristala v bolnišnici. Producenti so zadevo pometli pod preprogo in igralki, ki je bila pretepena zagrozili s koncem igralske kariere. To je vaš John McClane. No, zdaj je zgolj navadni Bruce, ki se tega nagnusnega dejanja verjetno ne spomne več.
ODGOVORI
0 0
Ana15
09. 11. 2025 11.24
Ga je že pustila, samo dve leti po diagnozi. Naj se zamislijo moški ko zamenjajo ženo in si mlajšo najdejo.
ODGOVORI
0 0
Semek
09. 11. 2025 11.07
+6
odrascal ob njegovih filmih. legenda od legende. nikoli ne ves kaj nas caka...
ODGOVORI
6 0
PegySue
09. 11. 2025 11.05
+5
Žalostno,kako hitro napreduje vse skupaj. Leta 22` se je upokojil,leto kasneje dobil diagnozo,zdaj pa ne govori več,potrebuje celodnevno nego. Žal mi ga je.
ODGOVORI
5 0
Pauperes Commilitones
09. 11. 2025 10.51
-3
Njegova žena pa je razkrila, da živi v ločenem domu. Se pravi ne v dobrem in slabem do konca skupaj.
ODGOVORI
1 4
Prelepa Soča
09. 11. 2025 11.15
+1
Pauperes, tako morajo tisti, ki nimajo denarja za negovalce, zato prihrani kaj za starost, da ne boš na grbi koga, ki je že sam betežen.
ODGOVORI
1 0
Important notice
09. 11. 2025 10.49
+5
Parkinsonizem plus je sama po sebi težka bolezen. Če je dodana še demenca, je še huje. Za bolnika in za svojce.
ODGOVORI
5 0
Janez Planinc
09. 11. 2025 10.37
Demenca! napisite kot je…
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330