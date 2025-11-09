Bruce Willis na bližnjo plažo z roko v roki s svojim negovalcem

Brucea Willisa so po dolgem času znova opazili v javnosti. Igralec, ki je znan po franšizi Umri pokončno, je bil v družbi negovalca, ki ga je med sprehodom na plažo držal za roko. Kot poročajo ameriški mediji, se je 70-letnik ves čas smehljal, a je bilo opazno, da se spopada s težavami z ravnotežjem in utrujenostjo. Willis naj bi se med sprehodom za nekaj časa ustavil in se prijel za ograjo, saj je potreboval dodatno oporo za stabilnost.
Zvezdnik se je leta 2022 upokojil od igralstva, razlog pa je bilo hitro slabšanje zdravstvenega stanja. Družina je leto pozneje sporočila, da so mu diagnosticirali frontotemporalno degeneracijo (FTD), bolezen, ki vpliva na sposobnost govora in obnašanja.
Konec avgusta se je preselil v ločeno domovanje od družine, kjer ima celodnevno pomoč negovalcev in gospodinjskega osebja. Njegova žena Emma Heming Willis je v nedavnem intervjuju razkrila, da igralec več ne govori, družinski člani pa so našli način, na katerega lahko komunicira z njimi, to pa je s pomočjo gest in dotika. Kljub težki bolezni naj bi se zvezdnik občasno še smejal, še posebej takrat, ko ga obiščejo hčerke. Kljub temu da Willisa voznik še pelje po soseski, pa ga le redko opazijo med sprehodom.
