Bruce Willis na bližnjo plažo z roko v roki s svojim negovalcem

Družina igralca Brucea Willisa je leta 2023 sporočila, da so zvezdniku diagnosticirali demenco, zaradi bolezni pa ne more več živeti brez stalne pomoči negovalcev. 70-letnik se je takrat tudi umaknil iz javnega življenja, njegova žena pa je razkrila, da živi v ločenem domu. Zvezdnika so pred dnevi fotografi ujeli med redkim sprehodom na plažo, z njim pa je bil njegov negovalec.

Brucea Willisa so po dolgem času znova opazili v javnosti. Igralec, ki je znan po franšizi Umri pokončno, je bil v družbi negovalca, ki ga je med sprehodom na plažo držal za roko. Kot poročajo ameriški mediji, se je 70-letnik ves čas smehljal, a je bilo opazno, da se spopada s težavami z ravnotežjem in utrujenostjo. Willis naj bi se med sprehodom za nekaj časa ustavil in se prijel za ograjo, saj je potreboval dodatno oporo za stabilnost.

Zvezdnik se je leta 2022 upokojil od igralstva, razlog pa je bilo hitro slabšanje zdravstvenega stanja. Družina je leto pozneje sporočila, da so mu diagnosticirali frontotemporalno degeneracijo (FTD), bolezen, ki vpliva na sposobnost govora in obnašanja.

