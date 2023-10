'Bruce Willis ne obvlada več znanja jezika, kot ga je nekoč'

"Vse te jezikovne spretnosti mu niso več na voljo, a kljub temu je še vedno Bruce," je Glenn Gordon Caron dejal o Bruceu Willisu , ki so mu diagnosticirali frontotemporalno demenco v začetku leta. 69-letni režiser in pisatelj je dejal, da se trudi prijatelja obiskati vsak mesec, a mu to vedno ne uspe: "Trudim se, pogovarjam se z njim in njegovo ženo, poznam pa tudi tri njegove odrasle hčere. Zares se trudim, da sem del njegovega življenja."

"Zaradi česar je njegova bolezen tako osupljiva, je to, da če ste kdaj preživeli čas z Bruceom Willisom, veste, da ni nikogar, ki bi imel več veselja do življenja kot on," je dejal režiser in dodal: "Ljubil je življenje in preprosto oboževal, da se je vsako jutro zbudil in poskušal živeti življenje v največji možni meri."

Caron je dodal, da je demenca povzročila, da 68-letni Bruce ni mogel komunicirati, in pojasnil, da je to, kot da "zdaj vidi življenje skozi mrežo." Dodal je, da ga Bruce še vedno prepozna, ko ga obišče. "Menim, da me me v prvih treh minutha prepozna. Ni obvlada več povsem jezika, včasih je bil strasten bralec - ni želel, da bi kdo vedel za to - in zdaj ne bere več. Vse te jezikovne spretnosti mu niso več na voljo, a kljub temu je še vedno Bruce," je razkril. "Ko si z njim, veš, da je Bruce, in si hvaležen, da je tam," je povedal, a opozoril: "Toda veselja do življenja ni več."