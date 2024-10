Bruce Willis opažen med vožnjo po Los Angelesu

Hollywoodski igralec Bruce Willis se je po dolgem času pojavil v javnosti. Med vožnjo po Los Angelesu je užival, videti je bil zelo dobre volje. 69-letni igralec je spustil okno svojega avtomobila in s svojo prisotnostjo navdušil mimoidoče. Bil je dobro razpoložen. Nosil je črno jopico, belo majico in črno kapo.

Igralec se je pred leti umaknil iz soja žarometov in se posvetil svojemu zdravju in družini. Svojo upokojitev je napovedal po diagnozi jezikovne motnje afazije leta 2022. Leto kasneje je njegova družina potrdila, da so mu diagnosticirali tudi frontotemporalno demenco. Sedaj je le redko opažen v javnosti. Zvezdnik ima z nekdanjo ženo Demi Moore tri hčerke: 36-letno Rumer , 33-letno Scout in 30-letno Tallulah, s sedanjo ženo Emmo pa dve: 12-letno Mabel in devetletno Evelyn .

Oktobra 2023 je filmski ustvarjalec Glenn Gordon Caron za Page Six povedal, da zvezdnik ni več povsem verbalen. Filmski ustvarjalec, ki je z Bruceom sodeloval v 80. letih je dejal:"Moj občutek je, da prve tri minute ve, kdo sem. Ni povsem verbalen; včasih je bil strasten bralec, čeprav ni želel, da bi kdo to vedel in zdaj ne bere."

Bruceova žena Emma Heming Willis je pred tem spregovorila o skrbi za svojega moža."Prisotna sta žalost in žalovanje, toda začeli smo novo poglavje in to poglavje je napolnjeno z ljubeznijo, povezanostjo, veseljem in srečo. Tako živimo."

Hči Tallulah je o očetovem stanju spregovorila v oddaji Today Show."Stabilen je, kar je v tej situaciji dobro in težko. So boleči dnevi, a med nami je toliko ljubezni. Res se mi je pokazalo, da nobenega trenutka ne jemljem za samoumevnega in res mislim, da bi bila najboljša prijatelja. Mislim, da je zelo ponosen name. Moraš živeti in biti v trenutku. Moraš biti prisoten," je povedala.