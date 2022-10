Bruce Willis po diagnozi afazije preživel 'magično poletje' z družino

Družina Brucea Willisa je pred sedmimi meseci sporočila, da zvezdnik zapušča igralski poklic, saj so mu diagnosticirali afazijo, ki vpliva na njegove kognitivne sposobnosti. Kljub temu da se je igralec umaknil izpod žarometov, pa njegova žena Emma na družbenem omrežju pogosto objavlja njegove fotografije in videoposnetke, na katerih se med drugim igra z njunima dvema hčerama. Nedavno je delila utrinke njihovega poletja, ki je bilo po njenih besedah čarobno.

Emma Heming Willis je na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem je združila številne fotografije in posnetke letošnjega poletja, ki ga je preživela s svojo družino. V prisrčnem videoposnetku lahko vidimo, kako Emma, Bruce in njuni dve hčeri, desetletna Mabel in osemletna Evelyn, skupaj preživljajo čas, od plesanja do sprehodov v gozdu. "Tukaj ne verjamemo v popolnost, ampak naše poletje 2022 je prišlo precej blizu. V bistvu je bilo magično," je zapisala manekenka.

Zvezdnica je maja za portal The Bump odkrito spregovorila o tem, kako se spopada z moževimi zdravstvenimi težavami. Dejala je, da je včasih potrebe svoje družine postavljala pred svojimi, kar pa ni bila vedno najboljša rešitev, saj je bila pogosto preobremenjena. "Potrebe moje družine postavljam pred svojimi, a ugotavljam, da zaradi tega nisem herojka. Tolikšna količina pomoči moji družini vpliva na moje duševno in splošno zdravje, kar ne koristi nikomur v moji družini," je povedala, a dodala, da se je sedaj naučila, da si mora vzeti tudi nekaj časa zase ter pozornost nameniti svojemu zdravju in dobremu počutju za dobrobit celotne družine.