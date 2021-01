Bruce Willis po incidentu brez maske priznal, da je šlo za ''napačno presojo''

Hollywoodski igralec se je odzval na spodrsljaj, ki si ga je privoščil med nakupovanjem v eni od losangeleških lekarn. Potem ko so ga tamkajšnji zaposleni prosili, da zaradi neupoštevanja pravil zapusti prostore, je svoje obnašanje označil za napako in javnost pozval k nošenju mask.

Bruce Willis se je oglasil kmalu po tem, ko je moral zaradi nespoštovanja pravil in ukrepov zapustiti eno od losangeleških lekarn. 65-letnega igralca so namreč iz trgovine pospremili po manjšem sporu. Willisa so zaposleni v lekarni prosili, naj uporabi obrazno masko kot zaščito pred virusom. Ob prošnji si ni nadel ne maske ne bandane, ki jo je v tistem času nosil okrog vratu.

Bruce Willis si med nakupom v lekarni maske kljub prošnjam ni nadel. FOTO: Profimedia

Nato so ga zaposleni zaradi neupoštevanja pravil in prošenj morali prositi, naj zapusti njihove prostore. Zvezdnika so paparaci ujeli praznih rok v trenutku odhoda iz lekarne, saj svojega nakupa ni mogel dokončati. Willis se je na dogodek že odzval. Ameriškim medijem je pojasnil je, da je v njegovem primeru šlo za"napačno presojo."Dodal je še opozorilo vsem prebivalcem okrožja, ki ga je epidemija močno prizadela: "Pazite nase in še naprej nosite maske!"

V lanskem letu je župan Los AngelesaEric Garcetti zapovedal nošenje mask, temu pravilu pa je treba slediti ob vsakem odhodu od doma. Zaradi jasnih zapovedi so Willisa po dogodku nekateri uporabniki omrežja Twitter že označili z besedo 'covidiot'. Ta skovanka je nastala ob pojavu skeptikov, ki navodil za preprečitev okužb ne upoštevajo.

Zaradi dejstva, da je okrožje Los Angelesa postalo epicenter koronavirusne krize v Kaliforniji, saj je število smrti preseglo 10 tisoč, se je oglasilo več kritikov igralčevega početja, čeprav je znano, da je v preteklosti navodila stoke že upošteval. Oktobra so namreč fotografi zvezdnika z ženoEmmo Heming Willisin dvema hčerama ujeli med sprehodom, vsi pa so bili vzorno zaščiteni z maskami.