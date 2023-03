Bruce Willis v družinskem krogu praznoval 68. rojstni dan

Družina Brucea Willisa je znova dokazala, da je najbolj pomembna ljubezen. Tokrat so se vse ženske igralčeve družine zbrale, da bi skupaj praznovali zvezdnikov rojstni dan, njegovi nekdanja in sedanja žena pa sta se mu vsaka poklonili tudi v objavi na družbenem omrežju. Zvezdnik je ob tej priložnosti dobil tudi sladico, ki so jo krasile svečke.

Demi Moore je na Instagramu delila posnetek, na katerem mu pojejo 'Vse najboljše', zvezdnik pa se smehlja in s pestjo navija ob petju in veseljačenju. Ko je pihnil rojstnodnevne svečke, so ga pospremile z glasnim aplavzom in vzkliki: "Hip-hip, hura!" Njegova nekdanja žena je ob videu zapisala: "Vse najboljše, BW! Zelo sem vesela, da smo danes slavili tebe. Rada te imam in našo družino. Hvala vsem za topla voščila in ljubezen – vsi jih čutimo."

To je prvi videoposnetek, ki ga je družina delila, odkar so sporočili javnosti, da je zvezdnik prejel diagnozo demence. Kljub veselemu dogodku pa je bila nekoliko bolj žalostno razpoložena njegova sedanja žena Emma, ki je razkrila, da se je njeno jutro začelo z jokom in žalostjo, ki jo čuti zaradi moževe demence.

Ob videu, na katerem je spregovorila svojim sledilcem in opisala svoje občutke, je pripisala: "Danes je eden izmed tistih dni, ko čutiš žalost in obžalovanje, a dobra stran tega je, da čutim vašo ljubezen in toplino, ki sta usmerjeni k mojemu možu in naši družini. Ko prebiram vaša sporočila in zgodbe, ki jih delite, se vam lahko le zahvalim. Vez z vami mi pomaga in upam, da vsaj malo pomaga tudi vam, da veste, da vas vidim in globoko razumem vašo pot."

Kot je povedala v videu, ji je pomembno, da se njeni sledilci in Willisovi oboževalci zavedajo, da ni vedno močna, temveč obstajata dve plati, ko je tudi ona ranljiva. Ob tem je poudarila, da se res trudi, da njuni 8 in 10 let stari punčki ne vidita njene ranljivosti. "Imam trenutke žalosti in obžalovanja, ki me vsakodnevno prežemajo. Še posebej jih čutim danes, na njegov rojstni dan."