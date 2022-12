Bruce Willis v praznični čas vstopa v družbi družine

Bruce Willis je obdan z ljubečo družino. Da se med seboj zelo dobro razumejo vsi člani, med katere spadata tudi nekdanja in sedanja žena, dokazuje tudi družinska božična fotografija, na kateri so zbrani vsi. Čeprav sta se Demi in Bruce ločila že leta 2000, pa sta ostala dobra prijatelja, kar dokazujeta tudi s spoštljivim medsebojnim odnosom.

Nekdanja žena igralca Bruca Willisa, Demi Moore, je na družbenem omrežju objavila nekaj fotografij, iz katerih je razvidno, kako se družina že pripravlja na praznično vzdušje. Na fotografijah so poleg 67-letnega igralca in 60-letne igralke še njune tri hčerke 28-letna Tallulah, 31-letna Scout in 34-letna Rumer, ob njih pa še sedanja Willisova žena Emma in njuni hčerki, osemletna Evelyn Penn in 10-letna Mabel Ray.

Bruce Willis z razširjeno družino

Družina je pozirala pred okrašenim stopniščem, za njimi je božično drevo, Willis pa v rokah drži Tallulahino psičko Piaf. Med galerijo fotografij je vključena še tista, na kateri se zakonca Willis za mizo držita za roke in se smejita. Fotografije so bile posnete v začetku meseca, ko se je družina zbrala ob praznovanju pred prazniki, fotografijo sebe s staršema in svojo psičko pa je pred dnevi delila tudi Willisova hči Tallulah, ob njej pa pripisala: "Laserska komunikacija med Piaf in očetom je neverjetna. Rada imam svoja starša in družino."

Tallulah ni bila edina družinska članica, ki je delila fotografije družinskega druženja, dve je delila tudi njena sestra Scout, na katerih Tallulah, Willis in Emma sedijo za obloženo mizo, na drugi pa se 67-letnik in njegova žena držita za roke ter se smejita drug drugemu. "Družinska večerja," je ob fotografijah pripisala 31-letnica. Igralčeva družina je marca sporočila, da se ta umika iz več desetletij trajajoče filmske kariere, razlog pa je diagnoza afazije. Ta vpliva na kognitivne sposobnosti igralca, ki ima predvsem težave z govorom, kar pa je za njegov poklic ključno.