Bruce Willis zaradi demence naj ne bi več govoril, bral ali hodil

Ameriški mediji so že pred časom poročali, da se zdravstveno stanje igralca Brucea Willisa hitro slabša, zvezdnik, ki je najbolj znan po franšizi Umri pokončno, pa naj ne bi mogel več govoriti, brati in celo hoditi. Čeprav o napredovanju bolezni javnost vse od diagnoze obvešča njegova družina, pa o tem, kakšno je dejansko stanje, zadnje čase žena, hčerke in nekdanja žena niso neposredno spregovorile.

Po poročanju ameriških medijev, pa tudi po izjavah njegove družine in nekaterih prijateljev v zadnjih letih, je Willis v veliki meri izgubil sposobnost govora in ne more več brati. Navedeno je tudi, da ima težave z motoriko, vendar njegova družina ni posredovala podrobnosti o njegovi mobilnosti. Čeprav bolezen nenehno napreduje, je družina aprila letos oboževalcem sporočila, da je njegovo stanje stabilno, kljub izzivom, ki jih bolezen prinaša.

Kaj je frontotemporalna demenca?

Ta oblika demence prizadene dele možganov, odgovorne za vedenje, osebnost in jezik. Za razliko od Alzheimerjeve bolezni pogosto prizadene mlajše ljudi. Ko je diagnozo dobil Willis, se je s to redko in resno boleznijo bolj podrobno seznanila širša javnost, njegova družina pa z deljenjem informacij o zvezdnikovem zdravstvenem stanju in sami bolezni hkrati osvešča tudi večji krog ljudi.