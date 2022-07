Brucea Willisa 10-letna hči učila plesnih korakov

"V vikend smo zakorakali pošteno," je pod objavo zapisala igralčeva žena, ki na družbenem omrežju pogosto deli utrinke svoje družine. Z Bruceom imata poleg Mabel še osemletno Evelyn , iz zakona z Demi Moore pa ima zvezdnik še tri že odrasle hčere: 28-letno Tallulah , 31-letno Scout in 33-letno Rumer .

Emma Heming Willis je na Instagramu objavila videoposnetek, v katerem njena najstarejša hči pleše s svojim slavnim očetom Bruceom Willisom. 10-letna Mabel je na Lizzino pesem About Damn Time svojemu 67-letnemu očetu pokazala nekaj plesnih korakov, on pa jih je precej neuspešno poskušal ponoviti, kar jo je spravilo v smeh.

Manekenka, ki se je z Willisom poročila leta 2009, je maja odkrito spregovorila o tem, kako se spopada z moževimi zdravstvenimi težavami. Dejala je, da je včasih potrebe svoje družine postavljala pred svojimi, kar pa ni bila vedno najboljša rešitev, saj je bila pogosto preobremenjena. Nato se je naučila, da si mora vzeti tudi nekaj časa zase ter pozornost nameniti svojemu zdravju in dobremu počutju za dobrobit celotne družine.

Bruceu so v začetku leta diagnosticirali afazijo, ki vpliva na njegove kognitivne sposobnosti, kar je njegova družina sporočila na družbenem omrežju. "Bruceovim neverjetnim podpornikom želimo kot družina sporočiti, da se naš ljubljeni Bruce bori z zdravstvenimi težavami," so med drugim zapisali in dodali, da Willis zapušča igralski poklic.