Brucea Willisa opazili med vožnjo po Los Angelesu

Igralca Brucea Willisa, ki se od diagnoze demence in upokojitve le redko pojavlja v javnosti, so fotografi ujeli med vožnjo po Los Angelesu. Zvezdnika so opazili, ko je skozi okno črnega terenca opazoval mimoidoče. V vozilu ni bil sam, spremljalo pa naj bi ga nekaj prijateljev. 68-letnikova žena je sicer marca po njegovem rojstnem dnevu javnost in predvsem paparace zaprosila za spoštovanje njegove zasebnosti.

Brucea Willisa so nedavno opazili med vožnjo v črnem terencu po Los Angelesu. Mnoge je presenetilo, kako dobro je zvezdnik videti, slavnega igralca namreč le redko opazijo v javnosti, odkar so mu v začetku leta diagnosticirali frontotemporalno demenco – najpogostejšo obliko zgodnje demence. 68-letnik je imel oblečeno belo majico, na glavi pa je imel kapo s ščitnikom svetlo modre barve in logotipom rumene ptice. Zvezdniku so leta 2022 najprej postavili diagnozo afazije, oblike bolezni, ki povzroča kognitivne težave, torej vpliva na govorne sposobnosti, zaradi česar se je moral upokojiti. Hči Brucea Willisa delila podrobnosti o očetovem zdravstvenem stanju Režiser Quentin Tarantino naj bi sedaj Willisu ponudil epizodno vlogo v svojem 10. in zadnjem filmu The Movie Critic, ki se bo začel snemati septembra. Po sodelovanju pri filmu Šund iz leta 1994 sta se spoprijateljila, kar je močno pripomoglo k Bruceovi karieri. Po besedah vira Tarantino še ni kontaktiral družine in bo spoštoval njihove želje, če bo igralec preveč bolan.