Brucea Willisa vrgli iz trgovine, ker si ni želel nadeti maske

V losangeleški trgovini Rite Aid so 65-letnega igralca Brucea Willisa pospremili iz trgovine po manjšem sporu. Zaposleni so ga namreč prosili, naj uporabi obrazno masko kot zaščito pred virusom, saj z njo ščiti predvsem druge. Zvezdnik je sicer imel okoli vratu bandano, ki pa je ni nosil za zaščito nosno-ustnega predela. Ob prošnji si ni nadel ne maske ne bandane.

Zaposleni v trgovini so ga zato morali prositi, naj zapusti njihove prostore, saj ne upošteva njihovih navodil in prošenj. Zvezdnika so paparaci ujeli v pravem trenutku in ga fotografirali, kako brez nakupa zapušča omenjeno trgovino. Willisov tiskovni predstavnik portalu Page Six na njihovo prošnjo za komentar ni odgovoril.

Okrožje Los Angelesa je postalo epicenter koronavirusne krize v Kaliforniji, saj je število smrti preseglo 10 tisoč.