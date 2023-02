Bruceu Willisu se je stanje poslabšalo, diagnosticirali so mu demenco

Emma Heming Willis je na Instagramu objavila fotografijo svojega moža Brucea Willisa , ob njej pa dodala daljši zapis, v katerem je sporočila, da se je zvezdnikovo zdravstveno stanje poslabšalo. "Naša družina želi najprej izraziti globoko hvaležnosti za neverjetne izlive ljubezni, podporo in čudovite zgodbe, ki smo jih prejeli, odkar smo z vami delili Bruceovo prvotno diagnozo. V duhu tega vam želimo sporočiti novice o našem ljubljenem možu, očetu in prijatelju, saj zdaj globlje razumemo, kaj doživlja," je zapisala.

V nadaljevanju je zapisala, da je Bruceovo stanje, odkar so spomladi leta 2022 sporočili, da ima afazijo, napredovalo. "Sedaj imamo natančnejšo diagnozo frontotemporalne demence (znana kot FTD). Na žalost so težave s komunikacijo le eden od simptomov bolezni, s katero se sooča Bruce. Čeprav je to boleče, je natančna diagnoza olajšanje." Enak zapis in fotografijo je objavila tudi igralčeva nekdanja žena Demi Moore in njune tri hčere.

Willisova družina je marca lani na družbenih omrežjih prvič spregovorila o Bruceovih zdravstvenih težavah: ''Bruceovim neverjetnim podpornikom želimo kot družina sporočiti, da se naš ljubljeni Bruce bori z zdravstvenimi težavami. Pred kratkim mu je bila diagnosticirana afazija, ki vpliva na njegove kognitivne sposobnosti,'' so takrat zapisali. Dodali so, da se umika iz igralskega poklica in za seboj pušča kariero, ki mu je toliko pomenila. Na slabo novico so se odzvali številni zvezdniki in znanci iz sveta zabave, ki so hollywoodskemu igralcu v težkih časih namenili podporo.