Bruna Biancardi potrdila, da z Neymarjem nista več par

Pred slabim mesecem so brazilski mediji začeli poročati, da sta se nogometaš Neymar in vplivnica Bruna Biancardi razšla, zdaj pa je novico potrdila tudi ona. Zvezdniški par se je razšel le mesec dni po rojstvu njune prvorojenke, razlog za razhod pa naj bi bila 31-letnikova nezvestoba.

Bruna Biancardi je potrdila, da sta se z Neymarjem razšla. Novico je sporočila v objavi na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala: "To je zasebna zadeva, a ker me pogosto povezujejo z novicami, sumi in posmehovanjem, vam sporočam, da nisem v zvezi. Sva Maviejina starša in to je razlog za najin odnos. Hvala vam."

31-letni nogometaš in 29-letna vplivnica sta 7. oktobra sporočila, da sta dobila hčer, ki sta jo poimenovala Mavie, in dodala, da je deklica izpopolnila njuni življenji. Par se je v preteklosti spopadal s številnimi vzponi in padci, številni pa so predvidevali, da ju bo dojenčica povezala in bosta svojo zvezo okrepila. A kot kaže, se Neymarju ni uspelo upreti skušnjavi, kot je pred skoraj mesecem dni poročal brazilski časopis Correio Brasiliense, ki je prvi poročal o njunem razhodu, pa naj bi nogometaš Bruno prevaral 92-krat, kar je bil razlog, da je ta prekinila njuno zvezo.