Bruno Mars kar samemu sebi pripravil rojstnodnevno presenečenje

''Veš, da si uspel v življenju, ko lahko najameš Eda Sheerana, da ti zapoje pesem 'vse najboljše'.'' To so besede, ki jih je zdaj 33-letni Bruno Mars zapisal ob objavi zgornjega posnetka na svojem Instagramu.

Pevec havajskih korenin je najel britanskega glasbenika Eda Sheerana, da bi se mu pridružil na njegovi 'rojstnodnevni zabavi', na kateri sta bila samo onadva. Sedela sta za mizo, na kateri je bilo pet princeskinih krofov – v vsakega pa je bila zapičena paličica s črko Brunovega imena. Poleg je bila tudi zanimiva torta, na kateri so gorele tri svečke, ki so simbolizirale število let, ki jih je Mars dopolnil.

Ed Sheeran je zapel prirejeno pesem 'vse najboljše' in v svoji različici slavljencu sporočil: ''Vse najboljše za te, vse najboljše dragi dvakratni glasbeni izvajalec Super Bowla, vse najboljše za te.'' Bruno je ob melodiji vidno užival, jedel svojo torto in Edu dejal, naj zapoje še enkrat.

Bruno in Ed sta sicer že stara znanca – v intervjuju, ki ga je imel Ed avgusta za revijo ET, je dejal: ''Z Brunom se zelo dobro poznava, sva stara znanca. Pogosto preživljava čas skupaj.'' Pogosto pa sta tudi stala drug drugemu ob bok na koncertnih odrih. Tako sta na primer navdušila množico na enem izmed koncertov leta 2015: