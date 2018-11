Brutalno iskreno o nasilnem razmerju, iz katerega ni našla poti ven

''V svoji knjigi sem se dotaknila nekaterih 'tabu' tem ... Pisati in govoriti o tem je bilo edino, kar mi je ostalo na izbiro, ker nisem poznala drugega načina, kako pobegniti iz tega. Ko sem končno spregovorila o dogodkih, ki sem jih doživela, je bila to zame nekakšna terapija, začutila sem olajšanje. Mislim, da bi moralo biti več govora o kakršnikoli obliki zlorabe, ker se morajo ljudje zavedati, da morajo poiskati pomoč ... Da jo lahko dobijo. V svoji knjigi spodbujam vse tiste, ki so v agresivnih razmerjih, naj ne živijo tako kot sem živela jaz zadnjih deset let. Upam, da boste to storili zase,'' je dejala Mel B.

Ko je spregovorila o svoji izkušnji, je naštela tudi nekatere komaj opazne tehnike nasilnežev, ki so še posebej značilne za agresivne odnose: ''Vse se dogaja tako postopno, korak za korakom, delček za delčkom ... Najprej pride do ropanja samozavesti, nato so na vrsti številne prepovedi in če kaj storite 'narobe', sledijo kazni. Oropajo vas prijateljskih odnosov, vam prepovejo izhode, druženja ... Na koncu vas začnejo omejevati tudi finančno. V mojem primeru je prihajalo do tega, da je zadrževal moj denar pri sebi in mi onemogočal pravico do svobode. Mučenje je tako fizično kot psihično – a mislim, da je psihično veliko slabše. Ob tem doživljate tako bolezen uma kot celotnega telesa, znajdete se v labirintu, iz katerega ne najdete poti ven. Vaše misli so popolnoma usmerjene na partnerja in če ste zaposleni, zadnje proste racionalne misli usmerjate v delo. Nimate časa razmišljati o nobeni drugi stvari, ne vidite življanja mimo vsega tega ... Ne opazite širše slike.''

Priznala je, da je o svojem razmerju predolgo molčala, zato nihče ni mogel vedeti, kaj se v resnici dogaja: ''Bilo me je sram ... Povedati nekomu drugemu, kaj sem si dovolila. Naučila sem se dobro lagati o tem, kako srečen je moj zakon, medtem, ko sem preživljala pekel.'' Ob tem je dodala: ''Mislim, da ženske že same sebi težko priznamo določene stvari, kaj šele, da povemo komu drugemu, da so v izkoriščevalnem, manipulativnem in nasilnem razmerju oziroma zakonu.''