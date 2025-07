Brutalno pretepli srbsko pevko Ano Nikolić

Srbska pevka Ana Nikolić, ki je nastopila tudi že v Sloveniji, je v nedeljo zvečer objavila video, kjer je pokazala obraz, poln prask, podpludb in modric. Glasbenica je video sicer kasneje izbrisala, a so posnetek zaslona že naredili drugi uporabniki družbenih omrežij in ga objavili ponovno. Za enkrat še ni jasno, kaj se je zgodilo, se je pa v primer vključila tudi srbska policija.