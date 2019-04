Bryan Adams veslal med kitom in ladjo ter preprečil ilegalni kitolov

Na socialnih omrežjih je Adams zanikal govorice, da so lovci kita napadli tudi s strelnim orožjem. Ti so se razkropili hitro po izginotju kita in po prihodu mustiških varnostnih ladij.

Tako se je odločil, da zavesla do lovcev in se postavi mednje in njihovo tarčo."Bil sem na mirovniški misiji, da rešim kita,"je pojasnil. Kit se je po njegovih besedah še za trenutek ustavil poleg njega, nato pa je izginil.

Med zadnjmi počitnicami na karibskem otoku Mustik se je kanadska rokovska zvezda srečala z lokalnimi lovci na kite."Videl sem, kako so se čolni zbirali okoli kita. Nekateri so ga tudi že napadli,"je situacijo opisal Bryan Adams .

Adams je dejal, da bi morali prenehati z lovom na kite in jih le opazovati ter se posluževati drugačnih oblik eko-turizma. Izpostavil je, da ne obsoja le ubijanja kitov, temveč tudi želv, gekonov in ptic. Zato je javnost naprosil, naj spoštuje naravo okoli Svetega Vincenta in Grenadinov.

To pa ni prvi primer ilegalnega lova na kite na tem območju. Le nekaj dni preden se je Adams postavil v vlogo človeškega ščita, so na območju Svetega Vincenta in Grenadinov lovci ubili dva kita grbavca. Adams je tudi ob tem dogodku izjavil, da je gledanje videa lovcev na manjših čolnih, kako lovijo kita, zelo zaskrbljujoče in želi, da se takšni lovi nemudoma prenehajo.