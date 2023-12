Bryan Adams o prijateljstvu z Amy Winehouse: Poskušal sem ji pomagati

Bryan Adams je v nedavnem intervjuju za The Sunday Times spregovoril o svoji zvezi s pevko Amy Winehouse , ki je umrla leta 2011. 64-letni pevec, ki je najbolj znan po svoji pesmi Summer of '69 , je dejal, da je britanski glasbenici skušal pomagati, ko se je borila z odvisnostjo od drog in alkohola, razkril pa je še, da jo je leta 2007 prav v ta namen povabil v svojo vilo na zasebnem otoku v državi Sveti Vincent in Grenadini.

"Amy sem spoznal, ko sem jo fotografiral, in postala sva prijatelja. Povabil sem jo, naj preživi praznike z mano in mojo družino. Seveda sem ji skušal pomagati, a želja po tem bi morala priti iz nje," je povedal pevec in dodal: "Res ne vem, kaj se je zgodilo z Amy, in res je žalostno, da je prišlo do tega, saj je bila res talentirana in tudi osebno sem jo zelo občudoval."

Adams se je še vprašal: "Sem s tem kaj naredil zanjo? Res ne vem." Oktobra 2007, preden je Winehouseova za praznike odpotovala k pevcu, je ta z javnostjo delil prve fotografije snemanja z avtorico pesmi Back to Black. Takrat je posnel fotografijo Winehouseove za neprofitno organizacijo Hear the World, da bi povečal ozaveščenost o okvari sluha.

Po njeni tragični smrti je Adams leta 2014 v oddaji The Andrew Marr Show pevko opisal kot izjemno talentirano. "Pisala je svoje pesmi, imela je edinstven vokal in imela je krasno osebnost," jo je opisal med tem, ko je pokazal njene fotografije, ki jih je posnel, in dodal: "Predstavlja tip osebnosti, ki obstaja v Londonu, njena glasba pa bo živela večno. Imela je zanimivo osebnost in bila je zelo odločna."