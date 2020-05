Adamsa zaradi komentiranja koronavirusa označili za rasista, zdaj se je opravičil

Glasbenik Bryan Adams se spopada s kritikami, ker je na družbenih omrežjih objavil jezen zapis o izvoru koronavirusa, ki so ga številni razumeli kot rasističnega. Zagovarjala ga je le mednarodna organizacija za etično ravnanje z živalmi PETA. Kasneje se je glasbenik opravičil.

Bryan Adams bi moral ta teden nastopiti v Londonu, a so mu ukrepi za zajezitev širjenja virusa prekrižali načrte. "Zahvaljujoč prehranjevanju z netopirji, tržnicam s hrano in pras***, ki so iz pohlepa ustvarili virus, je ves svet zdaj ustavljen, da ne omenim, koliko jih je zbolelo ali umrlo za virusom," je Adams zapisal ob posnetku na Instagramu. "Moje sporočilo zanje je hvala in postanite vegani," je dodal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Številni so njegov komentar vzeli kot nastrojen proti Azijcem oziroma Kitajcem, kritizirala ga je tudi Amy Go, predsednica Kitajsko-kanadskega mednarodnega sveta za socialne pravice. "To je neodgovorno in zelo rasistično," je povedala za CBC News. "Ljudje se zgledujejo po javnih osebah, mnogi ga vidijo kot idola," je pojasnila in povedala, da bodo Adamsovi komentarji okrepili rasizem do Kitajcev. Kritizirali pa so ga tudi sledilci na Instagramu, eden od komentarjev pod njegovo objavo se glasi: "Vau, kakšne rasistične smeti prihajajo od nekoga, ki sem ga spoštoval."

Bryan Adams je z ostrimi besedami razočaral oboževalce. FOTO: Profimedia