Bryan Adams za Pirellijev koledar fotografiral Cher in Iggyja Popa

Rock zvezdnik in fotograf Bryan Adams je avtor fotografij za priljubljeni Pirellijev koledar za leto 2022. Zanj je ovekovečil priznane glasbenike in glasbenice, kot bi bili na turneji, to pa zato, ker lani zaradi pandemije tega niso mogli početi. Koledar bo na voljo od novembra.

Fotografija je druga strast Bryana Adamsa – takoj za glasbo.

Bryan Adams bi moral fotografije posneti že za letošnji Pirellijev koledar, a je bil projekt zaradi covida-19 odpovedan. Po tem, ko so ga pri Pirelliju znova povabili k sodelovanju, pa se mu je porodila ideja o glasbenikih in glasbenicah na turneji. Povedal je, da je v času pandemije na glasbenem področju najbolj bodlo v oči, da se ni mogel nihče odpraviti na turnejo, zato je Adams predlagal, da bi priznane ustvarjalce in ustvarjalke za koledar posnel, kot da so na turneji. Tako je v fotografskem mediju raziskoval različne vidike tega, kako je biti na turneji, in sicer ob različnih urah dneva – od jutra v hotelski sobi do potovanja v avtobusu in čakanja na nastop v zaodrju.

Koledar bodo med drugim krasile fotografije Cher, Grimes, Iggyja Popa, Rite Ore, Normani, Bohana Phoenixa, St. Vincent, Saweetie in Kali Uchis. Britanski The Guardian piše, da je vsak od glasbenikov s svojo osebnostjo prispeval k osnovnemu Adamsovemu konceptu. "Vsak od umetnikov je dodal svoj značaj. Ne glede na to, kakšno idejo za način dela sem jim predstavil, je skoznjo prosevala njihova osebnost. Zadevo so spremenili v nekaj svojega," je dejal fotograf in glasbenik. Dodal je, da mu je bilo v posebej veliko veselje fotografirati Iggyja Popa. Adams se je spominjal, da se je leta 1981 v Brooklynu udeležil njegovega koncerta, Iggy Pop pa si je tedaj v obraz zalučal mikrofon, pri čemer si je izbil prednji zob. Adams se je leta spraševal, ali se je to zares zgodilo, med fotografiranjem pa je Iggy Pop zgodbo potrdil. Adams je njegovo potezo prepoznal kot izjemno pripadnost glasbenemu ustvarjanju, dodal pa je, da se je njegova neizmerna energija širila tudi na snemanju za koledar. "Na koncu je požel stoječe ovacije," je dodal.

