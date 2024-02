Bryce Dallas Howard odločena: Ne bom več komentirala svojega telesa

Igralka je prepričana, da je bolj kot to, kako je videti, pomembno, kaj je sposobna narediti v vlogah. "Osredotočam se na to, kaj počne moje telo in česa je sposobno," je dejala in dodala, da so ji bili pogovori o tej temi vedno neprijetni. "Sama sem nekdo, ki niha. Po nekaj časa, nasvetih in dela, sem spoznala, da je dieta moj resnični sovražnik. Vsaj zame, zato zdaj treniram svoje telo, da doseže X, Y ali Z okoliščine, ki jih moram oživiti za film," je poudarila mama dveh otrok.

42-letnica je že od nekdaj zavračala vloge, ki so od nje zahtevale spremembo postave. "Že takoj na začetku, ko se pogovarjamo o vlogi, režiserjem povem, da če me želijo izbrati, je to super, a če bi želeli, da shujšam 10 ali 20 kilogramov, to nisem več jaz. Če me najameš, me najameš takšno, kot sem in tega se ne bom sramovala," je odločna zvezdnica, ki trenutno promovira svoj novi vohunski film Argylle, v katerem igra v vlogi samotarske avtorice vohunskih romanov. "Tudi z režiserjem Matthewjem Vaughnom sva imela ta pogovor in odločno je rekel, da me bo zaposlil," je še dejala in dodala, da je prav zaradi tega, ker ji je zaupal, lahko vlogo naredila še boljšo.