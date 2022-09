Bryce Dallas Howard producenti Jurskega sveta prosili, naj shujša

Bryce Dallas Howard je v intervjuju za Metro povedala, da izvršni producenti trilogije Jurski svet, v kateri je zaigrala, niso bili zadovoljni z njeno postavo. "Kako naj to povem. Prosili so me, da v filmu ne prikažejo moje naravnega telesa." Dodala je, da je bil režiser Colin Trevorrow tisti, ki se je takrat postavil zanjo.

"V tretjem filmu, še posebej, ker je igralo toliko žensk, je bilo to nekaj, za kar se je Colin zelo zavzel, v smislu, da me je zaščitil. Zadeva je namreč ponovno prišla na dan: 'Bryce moramo reči, naj shujša.' Rekel je: 'Veliko različnih žensk je na tem planetu in v našem filmu je veliko različnih žensk.' Izvajala sem toliko kaskaderskih točk, da to ne bi bilo mogoče, če bi bila na dieti," je pojasnila 44-letna igralka.