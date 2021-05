BTS: Koncept moškosti je zastarel

BTS so v intervjuju za tuje medije izrazili svoje mišljenje o moškosti. Dejali so, da gre za zastarel koncept, katerega oznake bi morale biti v današnjem času že odpravljene. Upajo, da s svojo glasbo in značilnim slogom pozitivno vplivajo na lastnosti, s katerimi povezujemo moške. Skupina je v intervjuju naznanila tudi novo pesem, ki bo s plesnimi pop ritmi zagotovo navduševala njihove zveste oboževalce.

Korejska skupina BTSje v nedavnem intervjuju za tuje medije povedala, da imajo njihova podoba, slog in glasba pozitiven vpliv na spreminjanje tradicionalnih idej o moškosti. Frontman RMje dejal, da je oznaka moškosti zastarel koncept, ki ga poskušajo spremeniti: "Oznake moškosti so zastareli koncepti. Naš namen ni, da jih rušimo, ampak v kolikor nanje pozitivno vplivamo, smo zelo hvaležni. Živimo v dobi, ko teh oznak in omejitev ne bi več smeli imeti." Priljubljena skupina je v intervjuju spregovorila tudi o novem singlu Butter, ki ga bodo izdali konec tega meseca. Opisali so ga kot energičnega in poletnega z zelo dinamičnim nastopom. Rolling Stone navaja, da gre za čudovito plesno pop praznovanje v retro slogu Bruna Marsa. BTS FOTO: Profimedia Nova skladba bo izšla 21. maja, skupina pa pravi, da gre za plesno pop skladbo, polno karizmatičnega šarma BTS-a. Korejska skupina je svoje tuje oboževalce razveselila z napovedjo, da v prihodnosti prihaja še več pesmi v angleškem jeziku. Po navajanju tujih medijev naj bi bila fantovska skupina že v stiku z različnimi zahodnimi tekstopisci, ki zanje pripravljajo nove pesmi. PREBERI ŠE Justin Bieber in BTS pripravljata skupno pesem Uspešnica Dynamiteje pred kratkim postala najdalj časa uvrščena pesem korejskih izvajalcev na ameriško glasbeno lestvico Billboard Hot 100v zgodovini. BTS so s tem presegli rekord korejskega pevca Psya, čigar pesem Gangnam Style je na lestvici zdržala kar 31 tednov. To pa ni bil edini dosežek skupine, saj je Dynamite postala tudi pesem, ki je najdlje ostala na prvem mestu lestvice Billboard za najbolj prodajane digitalne pesmi. Premagala je pesem Despacito, ki je bila na prvem mestu 17-krat.