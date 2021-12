Buckinghamska palača ni želela, da Elton John zapoje na Dianinem pogrebu

Britanska vlada je pred kratkim razkrila dokumente, v katerih je navedeno, da Buckinghamska palača ni bila navdušena nad idejo, da bi na pogrebu princese Diane zapel Elton John. Kljub temu, da je bila izvedba pesmi Candle In The Wind, ki jo je tistega septembrskega dne leta 1997 na pogrebu vendarle zapel Elton John, prodana v več kot 33 milijonih kopijah in je postala eden najbolj ikoničnih trenutkov pogreba, pa se je palača ideji upirala, svoje skrbi pa argumentirala, da je novo besedilo pesmi preveč sentimentalno.

Pred kratkim objavljeni dokumenti razkrivajo, da je moral Buckinghamsko palačo k nastopu Eltona Johna na Dianinem pogrebu pozvati kar sam westministrski dekan osebno, saj so bili znotraj zidov palače skeptični do te ideje. Častiti Wesley Carr je v pozivu zapisal, da bi bil Eltonov nastop domiselna in velikodušna poteza za milijone ljudi, ki se v tistem trenutku počutijo 'osebno užaloščene'.

icon-expand Elton John na pogrebu princese Diane. FOTO: Profimedia

Elton John, ki je bil Dianin osebni prijatelj, je na pogrebu zapel prenovljeno verzijo pesmi Candle In The Wind, Bernie Taupin pa je napisal novo besedilo, ki se je namesto na Marilyn Monroe navezovalo na življenje princese Diane. Pesem je poimenoval England's Rose (Angleška vrtnica). V svojem pismu, ki ga je pastor Carr naslovil na enega izmed članov kraljeve družine, je zapisal, da pesem konstantno predvajajo na radijskih postajah in čeprav je priznal, da je to drzna in netradicionalna poteza, je pozval k vključevanju nečesa iz sodobnega sveta, ki ga je Diana predstavljala v britanski kraljevi družini.

Princesa Diana je umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu, njena smrt pa je prizadela milijone ljudi, ki so žalovali in pred Kensingtonsko palačo, ki je bila njen dom, puščali na tisoče šopkov rož. Mnogi so bili še zmeraj jezni na kraljevo družino, ki se je do princese obnašala brezbrižno zaradi njene ločitve od princa Charlesa in ker se je odrekla kraljevskemu nazivu. Dekan Carr, ki je prevzel pogajanja o Dianini pogrebni slovesnosti med palačo in Dianino družino, je takrat dejal, da je bilo sodelovanje pri njenem pogrebu največja stvar, ki jo je kdaj storil. Obenem je videl tudi redko priložnost, da opatija združi 'razkošje, zgodovino in skupnost'.

icon-expand Princesa Diana je bila 'princesa ljudskih src'. FOTO: Profimedia

Novorazkriti dokumenti kažejo, da je Carr videl Eltona kot ključni del pogrebne slovesnosti, a stvari niso prepuščali naključju. Rezervni načrt je vključeval nastop mladega saksofonista, ki je moral biti pripravljen vskočiti, če se palača ne bi uklonila niti po pastorjevem pismu. Predlagal je celo, da se besedilo pesmi England's Rose ne natisne v pogrebni list, če se palači zdi preveč sentimentalno, prav ta se mu je ob tej priložnosti zdela pravšnja, saj je bilo javno vzdušje temu primerno.