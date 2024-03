Buckinghamska palača potrdila: kralj Karel se bo udeležil velikonočne maše

Kralj Karel III. se bo udeležil nedeljske velikonočne maše v kapeli sv. Jurija na gradu Windsor. Tako je danes uradno potrdila Buckinghamska palača in zagotovila, da se bo monarhova želja, da bo tudi letos prisoten, izpolnila. Udeležba 75-letnika na dogodku v ponedeljek še ni bila potrjena, danes pa je zgodba drugačna.

Prisotnost monarha je bila zaradi zdravljenja raka še do nedavnega pod vprašanjem, viri blizu kraljeve družine pa so za tuje medije zagotavljali, da njegova udeležba vse do konca ne bo potrjena. Po informacijah iz palače, naj bi se dogodek letos izvedel v nekoliko manjšem obsegu, saj zdravniki svetujejo omejeno število ljudi v bližini bolnega vladarja. Zaradi kemoterapij se mora namreč izogibati nepotrebnih stikov s potencialno okuženimi.