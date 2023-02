Buckinghamska palača sporočila, da je Camilla pozitivna na covid-19

Jutri naj bi izvedla več obveznosti po vsej regiji, vključno s praznovanjem stoletnice baletne šole Elmhurst v Edgbastonu v Birminghamu. Camilla naj bi obiskala tudi knjižniico Southwater One v Telfordu, da bi se zahvalila osebju in predstavnikom skupin za doseganje ciljev in prostovoljnim skupinam za njihov prispevek k skupnosti.

Tiskovni predstavnik Buckinghamske palače je dejal, da upajo, da bodo kmalu našli nov datum za prestavljene dogodke. Kralj in njegova soproga naj bi v sredo gostila sprejem v Clarence House za avtorje in člane dobrodelnih organizacij za opismenjevanje ob praznovanju druge obletnice njenega spletnega knjižnega kluba The Reading Room.