Bullockova po grozljivi izkušnji v lastnem domu trpi za posttravmatsko stresno motnjo

''Bila sem v garderobni sobi in si mislila: 'To se ne bo dobro končalo!'" je povedala in dodala, da je ogled filmov 48 Hours in Dateline zagotovo pripomogel k temu, da je njen strah v tistem trenutku postal intenzivnejši. Voditeljicam oddaje, Jadi Pinkett Smith, Willow Smith in Adrienne Banfield-Norris, je dejala še, da je bila v tistem trenutku presrečna, da ni bil z njo sin Louis, ki ga je posvojila leta 2010.

''To je bil eden tistih večerov, ko se je varuška odločila, da bo noč preživel v njenem stanovanju, ki je blizu v naši ulici, saj je vedela, da bom prišla pozno domov,'' je opisala situacijo in nadaljevala: ''Če bi bil doma, bi tekla v njegovo spalnico, to pa bi povsem spremenilo najino usodo.''

Priznala je, da jo je ta izkušnja, ki je grobo posegla v njen prostor, pričela razjedati: ''Nikoli več nisem bila ista.'' Vlomilec je bil kasneje aretiran prav v njeni hiši, medtem ko je bila ona v drugem prostoru. Sedaj priznava, da ni bila od tistega dne v hiši nikoli več sama.