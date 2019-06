Burak ima novega ferrarija s posebno registrsko oznako

Burak Özçivit, ki je pri nas zaslovel z vlogo Kemala v uspešnici Moja boš, in njegova žena Fahriye Evcen sta se 13. aprila razveselila sina Karana. Pretekli teden je bil v Turčiji praznično obarvan, saj so praznovali ramazanski bajram. Nekateri zvezdniki in domačini ta čas izkoristijo za počitnice in pobegnejo na morje.

Odkar je 34-letni igralec postal očka, so to prvi prazniki za njegovo družino. ''Prazniki so lepi. Nikamor nismo šli, z družino smo ostali v Istanbulu,'' je povedal Burak, ki so ga turški novinarji prestregli, ko je zapuščal restavracijo. Ker je pri zvezdnikih v navadi, da z javnostjo prej ali slej delijo prve fotografije svojih otrok, se vsi sprašujejo, kdaj bosta to storila tudi zakonca Özçivit.