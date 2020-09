Burak in njegova žena nista več najbolj priljubljen turški par na Instagramu

Poročna fotografija turškega zvezdnika Buraka Özçivita in Fahriye Evcen je dolgo časa veljala za tisto, ki ima na Instagramu največ všečkov med vsemi turškimi pari. Zdaj pa je njeno mesto izpodrinila fotografija trenutno najbolj priljubljenega televizijskega para, ki navdušuje v novi uspešnici Sen Çal Kapımı (Potrkaj na moja vrata).

Turški zvezdnik Burak Özçivit, ki smo ga pri nas gledali v uspešnici Moja boš, in Fahriye Evcen sta na Instagramu dobila hudo konkurenco. Njuna poročna fotografija je do danes zbrala 3.058.877 všečkov in je bila najbolj priljubljena fotografija med vsemi turškimi pari. A zdaj so se stvari nekoliko spremenile.

Poleti so v Turčiji začeli snemati serijo Sen Çal Kapimi, kjer v glavni vlogi blestitaHande Erçelin Kerem Bürsin. Glavna junaka omenjene ljubezenske zgodbe imata iz epizode v epizodo odlično kemijo in kamera ju naravnost obožuje. S svojo igro sta tako prepričljiva, da ju zvesti gledalci z vsakim tednom nagradijo za izjemno delo, saj serija iz tedna v teden podira rekorde gledanosti. Marsikdo pa že potiho upa in želi, da bi njuna ljubezen prerasla televizijske okvire.

Hande in Kerem sta prejšnji mesec posnela skupno fotografijo, medtem ko sta čakala, da bosta nadaljevala s snemanjem prizora. Sliko, na kateri sta pozirala ob sončnem zahodu, je na svojem profilu objavila 26-letna igralka. Romantičen prizor je tako navdušil njune zveste oboževalce in gledalce, da je do danes zbral 3.076.535 všečkov. Posledično je to postala fotografija z največ všečki na priljubljenem družbenem omrežju Instagram.

