Burak in njegova žena prvič spregovorila o nosečnosti

Burak Özçivitin Fahriye Evcen že nestrpno čakata, da postaneta starša. Tokrat so ju turški novinarji ujeli na ulici, kjer sta bila na voljo za vprašanja in jim namenila nekaj časa. V pogovoru sta spregovorila tudi o novici, da bosta dobila dojenčka. ''Srečna in navdušena sva,'' je kratko in jedrnato dejal Burak, ki pa ni želel razkriti, kako je izvedel za novico. ''Aha, zanimajo vas podrobnosti ... To je zelo zasebna stvar. Nič ne bova izdala (nasmeh), to je za naju nekaj posebnega in ne želiva vsega deliti z javnostjo. Ampak je res lep občutek.''