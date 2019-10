Burak na rdečo preprogo v Cannes prišel sam

Turški zvezdnik Burak Özçivit se je udeležil največjega dogodka zabavne industrije MIPCOM v Cannesu, kjer je predstavil svoj novi prihajajoči projekt Kuruluş Osman, v katerem ga bomo videli v vlogi Osmana Gazija. Nova vloga je tudi kriva, da si je igralec pustil dolge lase, ki jih ima pogosto spete v čop. Zvezdnik se je sprehodil po slavnostni preprogi sam, saj je, kot kaže, njegova žena s sinom ostala doma. Glede na to, da je nazadnje nastopil v uspešnici Moja boš, ki jo je posnel leta 2017, so oboževalci že nestrpni in že komaj čakajo, da ga znova vidijo na TV zaslonih.