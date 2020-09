Burak delil video popolne družinske idile

Burak Özçivit je svoje zveste oboževalce in sledilce na Instagramu, kjer se jih je zbralo že več kot 15 milijonov, presenetil z novim videom. Turški zvezdnik, ki skoraj nikoli ne pokaže sinovega obraza, je tokrat naredil izjemo in na družbenih omrežjih delil posnetek, na katerem lahko vidimo njegovo popolno družinsko idilo.

35-letni turški igralec je pred dnevi spremenil svoj videz, saj se je po skoraj dveh letih poslovil od dolgih las, ki jih je imel zaradi vloge sultana Osmana Gazija , ustanovitelja cesarstva in dinastije Osmanov, v seriji Kuruluş Osman. Kot kaže, pa je tudi omenjena serija kriva za njegovo novo frizuro. Na televizijske zaslone v Turčiji namreč prihaja nova druga sezona omenjene serije, na promocijskem plakatu pa turški zvezdnik pozira s kratkimi lasmi, a brada in brki za zdaj ostajajo v igri.

Burak na posnetku v rokah drži svojega sina Karana , poleg njiju pa je tudi njegova žena Fahriye Evcen . Kot lahko vidimo, je bila slavna družinica med skakanjem nasmejana do ušes in je neizmerno uživala na trampolinu.

Burak se je slovenskim gledalkam zasidral v srce po vlogi tragičnega junaka Kemala v turški uspešnici Moja boš, ki jo lahko še vedno spremljate na VOYO.Priljubljenost turških serij narašča iz leta v leto, vse več zvestih gledalk in gledalcev imajo tudi pri nas v Sloveniji. Na POP TV v sredo, 30. septembra, ob 17.55 s prvo epizodo prihaja druga sezona uspešnice Podaj mi roko (Elimi Bırakma), v kateri blestitaAlina Boz in Alp Navruz, ki smo ga občudovali že v seriji Pohlepna gospa Fazilet. Od 1. oktobra pa si boste lahko vsak dan na mah ogledali kar dve epizodi, saj bo serija na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV, serija Tisti usodni poljub pa se s 30. septembrom končuje.