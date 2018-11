Burak se bo razveselil sina

IgralecBurak Özçivitse je slovenskim gledalkam zasidral v srce po vlogi tragičnega junaka Kemala v turški uspešnici Moja boš. Odkar pa je v javnost prišla novica, da bosta Burak in njegova žena Fahriye postala starša, so oboževalci komaj čakali, da bodo izvedeli tudi, kakšnega spola je prihajajoči otrok, ki se bo rodil aprila.

Burak, ki je eden od najbolj obleganih moških v Turčiji, in njegova žena Fahriye svojo zasebnost skrbno čuvata, a kljub temu da sta se zvezdnika trudila, da bi še nekaj časa skrivala spol otroka, pa so se turški mediji dokopali do novice, kajti zaljubljenca sta novico o spolu že delila s svojo družino – zvezdnika pričakujeta fantka.