Burak z družino uživa na dopustu

Turški igralec Burak Özçivit, ki smo ga občudovali v uspešnici Moja boš, in njegova žena, igralka Fahriye Evcen, sta se z eno leto starim sinom Karanom odpravila na oddih v Bodrum. Njihov počitniški mir pa so zmotili paparaci, ki so slavno družinico ujeli na bazenu.

Burak Özçivitje pred dnevi turškim medijem zaupal, da je uspešno zaključil snemanje prve sezone zgodovinske serije Kuruluş Osman, v kateri igra Osmana Gazija. Nova vloga je tudi kriva, da je igralec popolnoma spremenil svoj videz in se prelevil v dolgolasca. Ko so ga ustavili na poti iz restavracije, se je novinarjem pohvalil, da njegov sin Karanže govori in da je bila prva beseda, ki jo je izrekel, ''mama''. Med drugim je dejal, da se z družino odpravlja na počitnice. In sodeč po fotografijah, ki so jih posneli paparaci, sta si z ženo izbrala isto dopustniško destinacijo kot lani.

Paparaci so slavno turško družinico zmotili ter v objektiv ujeli tudi Buraka, ki v naročju drži sina Karana. Spomnimo, da zvezdnik turških serij z oboževalci še ni delil nobene fotografije, na kateri bi se mu pridružil tudi sin, zato so bili oboževalci toliko bolj navdušeni, ko so Buraka videli v očetovski vlogi.

Spretnim paparacem je med drugim uspelo v objektiv ujeti slavna zakonca, kako sta bila prešerno razpoložena ob bazenu. Nedvomno je družina zelo uživala v ustvarjanju novih spominov ter nadoknadila zamujene skupne trenutke. Dopustniški utrinki so namreč v hipu preplavili družbena omrežja.

Spomnimo, da sta se Burak in Fahriye spoznala na snemanju serijeCalikusu, kjer sta igrala osrednjo vlogo zaljubljenega para. Marca 2017 sta se v Nemčiji zaročila, večno zvestobo pa sta si obljubila junija v Carigradu. Na medene tedne sta pobegnila na rajske Maldive, aprila lani pa sta se razveselila rojstva prvorojenca Karana. Burak se je slovenskim gledalkam sicer zasidral v srce z vlogo Kemala v turški uspešnici Moja boš, ki jo lahko znova spremljate od ponedeljka do petka ob 13.30 na POP TV. Prav tako pa ne smete pozabiti na dvojni odmerek priljubljene turške serije Tisti usodni poljub, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV. Zvečer pa si rezervirajte daljinca za uspešnico Vedno tvoja, ki vas od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na POP TV vabi v vaše udobne naslanjače.