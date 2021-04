Burakov sin dopolnil dve leti: nove družinske fotografije

Ponosna mamica in igralka Fahriye Evcen je na Instagramu objavila pet novih fotografiji svoje družinice, na kateri je seveda glavna zvezda njen sin Karan , ki ga ima v zakonu s turškim zvezdnikom Burakom Özçivitom .

Deček je 13. aprila praznoval drugi rojstni dan in seveda so mu kljub epidemiji na vrtu pred hišo pripravili malo praznovanje, na katerega so bili povabljeni najožji člani njune družine.

Fahriye je sinu pod fotografijami, na kateri vsi žarijo od sreče, zaželela vse najboljše in da bi bila leta, ki prihajajo polna radosti, da bi se vedno smejali in močno objemali.