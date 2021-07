Burakova žena objavila nove fotografije sina: Moja ljubezen

Odkar je priljubljeni turški igralec Burak Özçivit 13. aprila 2019 dobil sina Karana, so vsi nestrpno čakali na prvo fotografijo igralčevega sina. In če sta slavna starša bila na začetku bolj zadržana in javnost držala v pričakovanju, sta pri objavah družinskih fotografij zdaj bolj odprta in svojega sina večkrat pokažeta na družbenih omrežij.

Igralčeva žena, tudi igralk, 35-letna Fahriye Evcen se tokrat ni mogla upreti ljubkemu sinu in je delila serijo fotografij svojega prvorojenca, ki je letos spomladi dopolnil dve leti. Na posnetkih se malček v družbi mamice na ležalniku igra z vedrom vode in pisano plastično posodico, pri tem pa neizmerno uživa. Fotografije je ponosna mamica pospremila z besedama: "Moja ljubezen." Burak pa je njuno objavo komentiral s čustvenim simbolom, ki pomeni zaljubljenost.