Burakova žena ovrgla govorice o ločitvi in delila njune skupne fotografije

Slavni in bogati se morajo velikokrat soočati s takšnimi in drugačnimi govoricami, ki se včasih izkažejo za resnične, spet drugič pa ne. V turških medijih je pred kakšnim mesecem završalo, da imata Burak Özçivit in Fahriye Evcen zakonske težave in da razmišljata o ločitvi. Kot kaže, pa je resnica popolnoma drugačna. Slavna turška zaljubljenca sta govorice utišala tako, da sta delila nove skupne fotografije, na katerih sta videti srečna, nasmejana in zaljubljena. Na božični večer sta imela namreč še en razlog za veselje, in sicer je priljubljeni igralec Burak Özçivit 27. decembra praznoval 37 let.