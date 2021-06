Burakova žena slavila 35 let, njun sin izrezan oče

Ob fotografiji je zapisal: "Še mnogo srečnih in zdravih let, moja čudovita žena. Vse najboljše, Fahriye."

Turška igralka Fahriye Evcen je slavila 35. rojstni dan. Med prvimi ji je na družbenih omrežjih čestital njen mož Burak Özçivit , ki je pri nas zaslovel z vlogo Kemala v uspešnici Moja boš ter Slovenijo pred tremi leti tudi obiskal. Burak, ki v glavni vlogi zgodovinske drame Kuruluş: Osman še naprej žanje uspehe v Turčiji in pobira nagrade za svojo vlogo, je s svojimi sledilci delil družinsko fotografijo, na kateri na vrtu pozira s sinom Karanom in ženo, slavljenko dneva.

Naj omenimo, da so Burakovi in Fahriyejini oboževalci na tretji fotografiji takoj opazili Karanov pogled oziroma gesto, ko je k ustnicam prislonil svojo roko. Pri tem je nehote posnemal potezo svojega očeta, nad njuno podobnostjo pa niso bili navdušeni samo oboževalci, ki menijo, da sta oče in sin kopija drug drugega, ampak tudi dečkova mama. Ta je kolaž njunih fotografij delila v zgodbi na Instagramu ter objavo pospremila s simboli za ljubezen in besedo ''adam'', kar v turščini pomeni moški.