Burakova žena z romantično fotografijo možu čestitala za rojstni dan

Fotografije zaljubljenega para so iz različnih obdobij njunega skupnega življenja, obdane pa so s prazničnimi novoletnimi okraski različnih barv in oblik. Kot kaže, se družinica pripravlja na okrasitev božične novoletne smrečice.

Fahriye je pred dnevi končno javnosti pokazala njunega sina Karana, ki je na svet prijokal aprila. Slavna mamica je z oboževalci na družbenih omrežjih delila kar tri malčkove fotografije.