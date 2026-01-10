Buren zakon kraljice Elizabete II.: od metanja čevljev do šokantne varčnosti

Čeprav sta imela kraljica Elizabeta II. in princ Filip na videz trden zakon, ki je trajal več desetletij, je imel kraljevi par v svojem razmerju nekaj zelo burnih trenutkov, piše Robert Jobson, ki je nedavno izdal knjigo z naslovom The Windsor Legacy. V njej je razkril, da so lahko v trenutkih, ko je zavrela kri, po zraku leteli čevlji in teniški loparji, sporov pa ni bilo malo.

Poroka kraljice Elizabete II. in princa Filipa. FOTO: AP

Eden dobro dokumentiranih sporov sega v leto 1954, ko sta bila na turneji po Avstraliji, princ Filip pa je nenadoma planil iz njune koče, za petami pa mu je bila jezna soproga, ki je vanj zalučala teniški lopar in čevlje. Ko je opazila, da je dogajanje na kamero ujela filmska ekipa, ki je snemala koale, je hitro zagrabila moža in ga zvlekla nazaj v bivališče ter za seboj zaloputnila z vrati. Na srečo kraljeve družine je ekipa posnetek predala njihovemu tiskovnemu predstavniku, ki ga je s hvaležnostjo sprejel, piše Jobson. "Opravičujem se za nevšečnosti. To se dogaja v vsakem zakonu. Kaj pa moram?" je pozneje o posnetku dejala kraljica.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip z otroki. FOTO: AP

Elizabeta se je z mornariškim častnikom Filipom, ki je prihajal iz obubožane družine s koreninami v danski in grški kraljevi družini, poročila leta 1947. Na poročni dan naj bi imel v žepu zgolj nekaj centov, kar ga je tudi pozneje zelo težilo. "Filip je bil celo življenje zelo varčen. Nekoč mu je moral njegov krojač popraviti 52 let stare hlače," je zapisal Jobson. Tudi po poroki je sanjal o karieri v britanski mornarici, a se ji je moral leta 1952, ko je Elizabeta postala kraljica, odpovedati. Trajalo je kar nekaj časa, da se je privadil na svojo novo vlogo, saj je bil navajen samostojnosti, ob ženi pa se je počutil manjvrednega. Imel naj bi kar nekaj idej, s katerimi bi monarhijo približali sodobnemu času, a so te pogosto naletele na gluha ušesa.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta bila poročena kar 73 let. FOTO: Profimedia