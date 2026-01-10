Buren zakon kraljice Elizabete II.: od metanja čevljev do šokantne varčnosti

Čeprav sta imela kraljica Elizabeta II. in princ Filip na videz trden zakon, ki je trajal več desetletij, je imel kraljevi par v svojem razmerju nekaj zelo burnih trenutkov, piše Robert Jobson, ki je nedavno izdal knjigo z naslovom The Windsor Legacy. V njej je razkril, da so lahko v trenutkih, ko je zavrela kri, po zraku leteli čevlji in teniški loparji, sporov pa ni bilo malo.
Eden dobro dokumentiranih sporov sega v leto 1954, ko sta bila na turneji po Avstraliji, princ Filip pa je nenadoma planil iz njune koče, za petami pa mu je bila jezna soproga, ki je vanj zalučala teniški lopar in čevlje. Ko je opazila, da je dogajanje na kamero ujela filmska ekipa, ki je snemala koale, je hitro zagrabila moža in ga zvlekla nazaj v bivališče ter za seboj zaloputnila z vrati.
Na srečo kraljeve družine je ekipa posnetek predala njihovemu tiskovnemu predstavniku, ki ga je s hvaležnostjo sprejel, piše Jobson. "Opravičujem se za nevšečnosti. To se dogaja v vsakem zakonu. Kaj pa moram?" je pozneje o posnetku dejala kraljica.
Elizabeta se je z mornariškim častnikom Filipom, ki je prihajal iz obubožane družine s koreninami v danski in grški kraljevi družini, poročila leta 1947. Na poročni dan naj bi imel v žepu zgolj nekaj centov, kar ga je tudi pozneje zelo težilo. "Filip je bil celo življenje zelo varčen. Nekoč mu je moral njegov krojač popraviti 52 let stare hlače," je zapisal Jobson.
Tudi po poroki je sanjal o karieri v britanski mornarici, a se ji je moral leta 1952, ko je Elizabeta postala kraljica, odpovedati. Trajalo je kar nekaj časa, da se je privadil na svojo novo vlogo, saj je bil navajen samostojnosti, ob ženi pa se je počutil manjvrednega. Imel naj bi kar nekaj idej, s katerimi bi monarhijo približali sodobnemu času, a so te pogosto naletele na gluha ušesa.
Kljub naprezanju, da bi njuni štirje otroci nosili njegov priimek, se je moral vdati ženini materi, ki je vztrajala, da bo njihovo zadnje ime Windsor. Filip se je od uradnih dolžnosti upokojil avgusta 2017, star 96 let. Preselil se je na podeželje v Norfolk, a se je dve leti pozneje, v času pandemije, vrnil v grad Windsor, kjer sta s soprogo preživela dragoceni skupni čas. "Par si je ustvaril rutino in večino popoldnevov užival v skupnem pitju čaja, kar je kraljico zelo veselilo," je zapisal Jobson.
Kraljica, ki je umrla leta 2022, stara 96 let, se je možu javno poklonila leta 1997, ko sta praznovala 50. obletnico poroke. "Preprosto povedano, je skozi vsa ta leta bil in ostal moja moč. Jaz, vsa družina, ta in druge države mu dolgujemo več, kot bi mu lahko kdajkoli poplačali," je takrat dejala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.