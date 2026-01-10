Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Buren zakon kraljice Elizabete II.: od metanja čevljev do šokantne varčnosti

London, 10. 01. 2026 08.00 pred 53 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Princ Filip in kraljica Elizabeta II.

Zakon kraljice Elizabete II. in princa Filipa je trajal kar 73 let, do njegove smrti leta 2021. Kot je v nedavno izdani knjigi The Windsor Legacy spomnil avtor Robert Jobson, se je tudi kraljevi par v tem času moral soočiti z vzponi in padci, ki jih doživi vsako razmerje.

Čeprav sta imela kraljica Elizabeta II. in princ Filip na videz trden zakon, ki je trajal več desetletij, je imel kraljevi par v svojem razmerju nekaj zelo burnih trenutkov, piše Robert Jobson, ki je nedavno izdal knjigo z naslovom The Windsor Legacy. V njej je razkril, da so lahko v trenutkih, ko je zavrela kri, po zraku leteli čevlji in teniški loparji, sporov pa ni bilo malo.

Poroka kraljice Elizabete II. in princa Filipa.
Poroka kraljice Elizabete II. in princa Filipa.
FOTO: AP

Eden dobro dokumentiranih sporov sega v leto 1954, ko sta bila na turneji po Avstraliji, princ Filip pa je nenadoma planil iz njune koče, za petami pa mu je bila jezna soproga, ki je vanj zalučala teniški lopar in čevlje. Ko je opazila, da je dogajanje na kamero ujela filmska ekipa, ki je snemala koale, je hitro zagrabila moža in ga zvlekla nazaj v bivališče ter za seboj zaloputnila z vrati.

Na srečo kraljeve družine je ekipa posnetek predala njihovemu tiskovnemu predstavniku, ki ga je s hvaležnostjo sprejel, piše Jobson. "Opravičujem se za nevšečnosti. To se dogaja v vsakem zakonu. Kaj pa moram?" je pozneje o posnetku dejala kraljica.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip z otroki.
Kraljica Elizabeta II. in princ Filip z otroki.
FOTO: AP

Elizabeta se je z mornariškim častnikom Filipom, ki je prihajal iz obubožane družine s koreninami v danski in grški kraljevi družini, poročila leta 1947. Na poročni dan naj bi imel v žepu zgolj nekaj centov, kar ga je tudi pozneje zelo težilo. "Filip je bil celo življenje zelo varčen. Nekoč mu je moral njegov krojač popraviti 52 let stare hlače," je zapisal Jobson.

Tudi po poroki je sanjal o karieri v britanski mornarici, a se ji je moral leta 1952, ko je Elizabeta postala kraljica, odpovedati. Trajalo je kar nekaj časa, da se je privadil na svojo novo vlogo, saj je bil navajen samostojnosti, ob ženi pa se je počutil manjvrednega. Imel naj bi kar nekaj idej, s katerimi bi monarhijo približali sodobnemu času, a so te pogosto naletele na gluha ušesa.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta bila poročena kar 73 let.
Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta bila poročena kar 73 let.
FOTO: Profimedia

Kljub naprezanju, da bi njuni štirje otroci nosili njegov priimek, se je moral vdati ženini materi, ki je vztrajala, da bo njihovo zadnje ime Windsor. Filip se je od uradnih dolžnosti upokojil avgusta 2017, star 96 let. Preselil se je na podeželje v Norfolk, a se je dve leti pozneje, v času pandemije, vrnil v grad Windsor, kjer sta s soprogo preživela dragoceni skupni čas. "Par si je ustvaril rutino in večino popoldnevov užival v skupnem pitju čaja, kar je kraljico zelo veselilo," je zapisal Jobson.

Kraljica, ki je umrla leta 2022, stara 96 let, se je možu javno poklonila leta 1997, ko sta praznovala 50. obletnico poroke. "Preprosto povedano, je skozi vsa ta leta bil in ostal moja moč. Jaz, vsa družina, ta in druge države mu dolgujemo več, kot bi mu lahko kdajkoli poplačali," je takrat dejala.

kraljica elizabeta II. princ filip zakon par kraljeva družina

Jeremy Clarkson zaradi težav s srcem shujšal za 19 kilogramov

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
presnet
10. 01. 2026 08.54
Je piscu zmanjkalo denarja ali je potekla pogodba o izdaji skrivnosti, da šele zdaj vse piše?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
cekin
Portal
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Rekla je, da ima prevelikega
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
dominvrt
Portal
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445