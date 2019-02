Burna noč za Ramija na oskarjih: po kipcu še nesrečni padec

Potem ko je osvojil kipec za glavno moško vlogo v filmu Bohemian Rhapsody, v katerem je upodobil Freddieja Mercuryja, in po zaključku prireditve, je padel z odra v prostor, ki je namenjen občinstvu.

Ramiju so takoj nudili prvo pomoč.

Fotografom v dvorani je uspelo ujeti v objektiv reševalce, ki so zvezdniku takoj priskočili na pomoč. Na fotografiji lahko vidimo, kako Remi sedi v prvi vrsti, obkrožen z reševalci. Na srečo ni bilo nič hujšega in je 37-letni igralec Remi Malek kmalu po padcu že spet stal na nogah.

Na srečo ni bilo nič hujšega in je bil kmalu po padcu spet na nogah.

Po poročanju portala People so zvezdnika pospremili v zasebni prostor v zaodrju, kjer so ga pregledali in oskrbeli v primeru, da bi šlo za morebitno resno poškodbo.