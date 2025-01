Busta Rhymes napadel svojega asistenta, ker je v službenem času telefoniral

Busta Rhymes se je predal oblastem, potem ko je bil obtožen napada na svojega asistenta. Incident se je, po poročanju TMZ -ja, zgodil v New Yorku, 52-letni zvezdnik pa naj bi izgubil živce, ko je 50-letnega Dashiela Gablesa zalotil na telefonu med službenim časom, zato ga je večkrat udaril v obraz.

Gables naj bi imel po napadu oteklo levo oko, kar je prijavil policiji. Busti Rhymesu, s pravim imenom Trevor Tahiem Smith Jr., zato grozi, da je lahko spoznan za krivega po treh točkah obtožnice. Asistent se izjavam za medije izogiba in ne želi deliti podrobnosti incidenta, je pa naredil izjemo in za New York Post dejal, da noče ogroziti primera.

"Morda kasneje. Morda v prihodnosti. Ne morem uničiti svojega primera. Enostavno ni vredno. Časopisni članek v primerjavi s poravnavo v višini šest ali sedem milijonov? Ne bom tvegal, žal mi je," je povedal 50-letnik, New York Post pa še poroča, da se bo zvezdnik pred sodnikom zagovarjal 2. februarja.