Busy Philipps o botoksu: 23-letnice, umirite se

Busy Philipps je v podcastu Not Skinny But Not Fat povedala, da prisega na naravno lepoto, je pa kot ženska v Hollywoodu nenehno deležna vprašanja, ali posega po kakšnih lepotnih popravkih. "Ljudje so me obtožili, da sem imela popravke," je povedala in pojasnila, da nikoli ni uporabila botoksa ali kakršnih koli drugih umetnih polnil.