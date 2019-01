Ronalda v Dubaju zasenčila njegova zaročenka

33-letni nogometaš Cristiano Ronaldo je v Dubaju nedavno prejel naziv najboljšega nogometaša leta. Naslov svetovnega prvaka je tokrat osvojil še petič v svoji nogometni karieri, zlata žoga pa mu je bila podeljena na gala večerji Globe Soccer, kjer sta ga spremljala tudi starejši sin Ronaldo Jr. in zaročenka Georgina Rodriguez . Slednja je v beli obleki in ujemajočem šalu za lase popolnoma zasenčila svojega izbranca, tuji mediji pa navajajo, da je bila na prvi pogled videti kot dubajska princesa.

Georgina in Ronaldo sta se spoznala leta 2016 na zabavi modnega dua Dolce & Gabbana, ki je potekala v Madridu, kjer je bila takrat še neznana Georgina zaposlena kot prodajalka v eni izmed Guccijevih trgovin. Potem, ko so luč sveta ugledale fotografije, na katerih je bila 24-letnica opažena v spremstvu najboljšega nogometaša na svetu, so jo v službi odpustili, saj šefom ni bilo všeč, da so pred trgovino stali nadebudni fotografi, ki so želeli posneti čimveč fotografij Ronaldove nove simpatije.

Njeno poznanstvo z nogometašem je kmalu prerastlo v resnejše razmerje in leta 2017 mu je povila hčerkico Alano Martino dos Santos Aveiro. Njun dom je danes poln otrok, 24-letnica pa kljub materinstvu in skrbi za otroke, ki jih je Ronaldo dobil s pomočjo nadomestnih mater, na vsaki fotografiji izgleda brezhibno.